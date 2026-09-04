Confirman la muerte de Enzo Cassella, tras atravesar delicado estado de salud

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La tarde de este viernes 4 de septiembre se ha confirmado la muerte de Enzo Cassella, el respetado productor que había regalado muchas sonrisas y diversión al país a través de diversos programas de Venevisión.

Confirmación de la noticia

A través del Instagram oficial de Cassella, confirmaron la muerte con un mensaje de despedida.

“Con mucho dolor y pesar anunciamos que nuestro amado Vincenzo Cassella acaba de partir con el Señor. No nos salen muchas palabras, pero solo queremos agradecer a Dios por su vida y por todo lo que nos dejó, su amor por nosotros”, escribieron.

Delicado momento de salud

El reconocido comunicador venezolano de ascendencia italiana, había permanecido en una unidad de terapia intensiva, situación que fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales.