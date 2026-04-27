María Antonieta Duque sufre la pérdida de un familiar ¡Paz a su alma!

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La actriz y comediante venezolana María Antonieta Duque está de luto, al confirmarse la muerte de su tío Oscar Antonio Duque Pernía.

Detalles de la partida

Fue la tarde del domingo 26 de abril que el Centro Cultural Chacao confirmó la noticia, enviando condolencias a los hermanos Juan Carlos Duque, Gustavo Duque, María Antonieta y Mariana Duque.

“Nos unimos al profundo duelo que embarga a la familia Duque por la partida física del Sr. Óscar Antonio Duque Pernía. Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencias a todos sus familiares y amigos”, escribieron, sin revelar de qué había fallecido el señor.

María Antonieta agradeció a colegas e internautas las muestras de cariño en un momento tan difícil, como la muerte de un ser querido.

Palabras de agradecimiento

“Gracias a todos por sus mensajes”, escribió la artista en agradecimiento al público.

Carmen Julia Álvarez, Iván Tamayo y Sonia Villamizar, compartieron mensajes de condolencias para la familia Duque.