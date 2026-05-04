Ella podría ser el reemplazo de Sthefany Gutiérrez en el Miss Grand All Stars

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A solo horas del anuncio sobre el retiro de Sthefany Gutiérrez del Miss Grand International All Stars 2026, todo indica que la Organización Miss Grand Venezuela tiene un as bajo la manga.

Jacqueline Aguilera, directora nacional del certamen de belleza, alborotó el avispero y confirmó que el país sí tendrá representante en la primera edición. “Tranquilos que, si hay Venezuela All Star, nos vamos a Thailand en unas semanas”, escribió en un comentario horas antes de comunicar el retiro de Gutiérrez.

¿Quién reemplazará a Sthefany Gutiérrez?

Aunque no hay nada confirmado, un nombre salió a la luz: Ileana Márquez Pedroza. La Miss Venezuela 2

023 y cuarta finalista del Miss Universo sorprendió a sus seguidores con una campaña de intriga en sus redes sociales.

“¿Será qué vamos?” y “En conversaciones”, fueron las publicaciones que levantaron sospechas de una posible participación de Ileana Márquez en el Miss Grand International All Stars 2026.

Además, reposteó un mensaje de un fiel seguidor que terminó de elevar las expectativas. “Todos anhelamos verte en tierras tailandesas”.

Sthefany Gutiérrez le dice adiós a un sueño

La designación de Sthefany Gutiérrez había sido aplaudida por todo un país, su regreso a los reinados generó una reacción inmediata. Sin embargo, con el paso de los días, la Miss Venezuela 2017 eliminó su cuenta de Instagram y guardó silencio sobre su participación por varios días.

Después de mucha incertidumbre y la ilusión de los fanáticos, a través de un comunicado Sthefany Gutiérrez renunció al Miss Grand International por motivos personales.

“Con mucho pesar tras una profunda evaluación y considerando cuidadosamente mis circunstancias personales he tomado la difícil decisión de retirarme de la primera edición del Miss Grand All Star”, dice en su comunicado.

“Esta no fue una decisión fácil. Representar a Venezuela ha sido uno de los mayores honores de mi vida, y mi amor por Miss Grand International por todo lo que esta organización representa y por la comunidad que he construido alrededor del mundo permanece intacto”, acotó.