El primer mensaje de Viviana Gibelli tras la muerte de su hermana

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La animadora, actriz y exreina de belleza, Viviana Gibelli, se pronunció en redes sociales tras la muerte de su hermana Alejandra.

Una dolorosa pérdida

El pasado martes 19 de mayo se dio a conocer el deceso de Alejandra, quien fue un apoyo muy importante para Viviana, quien la despidió con un desgarrador mensaje, destacando los años y momentos de felicidad que vivieron.

Los actos fúnebres se llevaron a cabo el miércoles 20 de mayo en el Cementerio del Este, Capilla VII, en Caracas.

Viviana, quien hasta el momento no ha revelado de qué murió su hermana, recibió mensajes de apoyo de diversas figuras del medio artístico nacional, deseándole condolencias y fuerza.

Agradecimiento en medio del duelo

La tarde del viernes 22 de mayo, la exconductora de “La guerra de los sexos” rompió el silencio en Instagram agradeciendo a todas las personas que se tomaron el tiempo de dedicarle un mensaje de aliento.

Consternada, Gibelli destacó que la vida sigue para ella trabajando, luchando por sus hijos, por sus metas y llevando el duelo por dentro.

“Pensando que en algún momento nos vamos a encontrar en un plano más bonito. Esa es mi forma de llevar lo que sigue de la vida. Gracias a todos por los mensajes, mucha gente apareció después de años, los que siempre están a mi lado y al público”, dijo.

Finalmente, Viviana compartió que su hermana llevaba años batallando con una delicada enfermedad y que eran muy unidas. “Luego de la muerte de mis padres, ella tomó ese lugar. Vivirá por siempre en mi corazón”, concluyó.