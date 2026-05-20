Artistas se solidarizan con Viviana Gibelli en medio de su dolor

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La noticia de la muerte de Alejandra ha sido un duro golpe para Viviana Gibelli y toda su familia. En solidaridad con la querida presentadora venezolana, el medio artístico ha reaccionado con mensajes de condolencias, cariño y mucha fuerza para sus seres queridos.

La exreina de belleza hizo pública una sentida despedida a su querida hermana en un post cargado de dolor y nostalgia. “Sostener la mano de mi hermana... Esa que siempre estuvo para mí, para todos, menos para ella”, escribió junto a una serie de fotos.

Artistas unidos por Viviana Gibelli

En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios de personalidades como Maite Delgado, Lilibeth Rodríguez Morillo, Daniela Di Giacomo, Mariela Celis, Scarlet Ortiz, Marisa Román, Camila Canabal, Lili Estefan y muchas más personalidades del espectáculo.

Una de las opiniones más destacadas fue la de la hija de José Luis Rodríguez “El Puma” y Lila Morillo, Liliana, quien expresó: “DIOSSSSSSSS... hermana. Conozco bien el amor de hermana... Pero no quiero conocer este dolor... Te abrazo, te bendigo... Levanto mi voz en oración y súplica al Todopoderoso para que te abrace y no te suelte. Y te dé la paz que solo él puede dar. Tus Morillo te abrazan fuerte”.

Fallecimiento de la hermana de Viviana Gibelli

La noticia fue compartida por un obituario de El Nacional publicado en la tarde del martes 19 de mayo, donde expresan sus condolencias a sus seres queridos. Los actos fúnebres se realizarán este 20 de mayo en el Cementerio del Este, capilla VII, a partir de las 9:30 a.m.

Viviana rompe el silencio

"Sostener la mano de mi hermana... Esa que siempre estuvo para mí, para todos, menos para ella. La que nació para ser el soporte de la familia, el muro de contención, la palabra perfecta, el regaño a tiempo, la conciencia, la sabiduría... Mi mamá luego de perder a la nuestra, mi confidente, la tía y como abuela de mis hijos, la que me dio tres sobrinos maravillosos con los que fui aprendiendo a ser madre hasta que llegaron los míos", fueron las primeras palabras con las que inició su despedida.

Aunque no detalló la lucha que atravesó Alejandra Gibelli, dejó entrever algo más allá de una dolencia física.

"¡Cómo duele despedir a una hermana! Se nos fue muy joven, luego de varios años de dolores, porque no solo el cuerpo duele... Pero pudo sanar antes de partir de este plano y eso me reconforta el alma. Sanó ella y también nosotros", agregó.