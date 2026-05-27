El periodista Álex Candal reaparece, tras operación de trasplante de corazón

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Tras varios meses alejado de las redes sociales, el periodista deportivo Álex Candal, apareció hablando de su estado de salud. A través de un video posteado en Instagram, reveló que se sometió una dura cirugía de trasplante de corazón.

Alex habla de la operación

El narrador reveló que pasó casi seis meses internado en un centro de salud esperando con ansias el trasplante, que finalmente se concretó en el mes de abril de este 2026.

En el video el expresentador del programa “Tercer tiempo”, agradeció profundamente al donante, asegurando que por siempre estará en deuda por una acción tan bonita y llena de humanidad.

Al mismo tiempo, extendió palabras de agradecimiento a su familia por el cariño, entrega y acompañamiento durante todo el proceso.

“Para el donante siempre habrá un amor eterno en el corazón que me ha prestado para darme una nueva vida”, dijo.

Listo para el Mundial 2026

Alejandro Lázara Candal Malvis nombre de pila del también comentarista deportivo, consideró que es una persona con mucha suerte, al tener cerca de su residencia un centro de salud especializado en el área de trasplantes.

“La calidad humana del equipo médico fue increíble, me gustaría nombrarlos a todos, en especial al médico que pasó tantas horas explicándome todo lo que me iba a ocurrir”, destacó.

Finalizó el video mostrándose muy feliz por estar más que listo para todo lo que será el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.