El mensaje de orgullo de José Luis Rodríguez "El Puma" a Ricardo Montaner

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“El mejor cantautor de Venezuela”, así fue como el cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez catalogó el talento de Ricardo Montaner, quien el fin de semana brindó un concierto lleno de emociones y buena música en Miami, Estados Unidos.

Tras una pausa de los escenarios, Ricardo volvió con su gira “El Último Regreso Tour”, en la que tuvo entre el público a varias figuras nacionales como Mariaca Semprún, Leonardo Padrón, George Harris, Carla Angola y José Luis Rodríguez “El Puma”, junto a su esposa, Carolina, Pérez.

Mensaje de “El Puma”

José Luis le dedicó un mensaje de admiración y respeto a Montaner tras el espectáculo en el que repasó los grandes éxitos que han marcado su carrera artística.

“Anoche vi a Ricardo Montaner, sinceramente el mejor cantautor de Venezuela para el mundo. Me siento orgulloso de ser su hermano y amigo. Ricardo, Carolina y yo disfrutamos como nunca. Gracias, bendiciones”, escribió.

El mensaje fue acompañado con una fotografía en la que Rodríguez posó con una gran sonrisa junto a muchos de sus compatriotas que estuvieron en el espectáculo.

Un show lleno de buena música

La imagen muestra la admiración y respeto entre ambos artistas, en especial de José Luis, de 83 años, quien es considerado uno de los más destacados personajes de la música latinoamericana.

Temas emblemáticos como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar”, “La cima del cielo”, “Déjame llorar” y “Bésame”, formaron parte del setlist de Montaner, los cuales emocionaron al público asistente de principio a fin.