Ricardo Montaner se impone en Miami con su "El Último Regreso Tour”

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El cantante venezolano Ricardo Montaner está listo para hacer vibrar al público de Florida con tres conciertos imperdibles como parte de su exitosa gira “El Último Regreso Tour”.



Tras una pausa de los escenarios, el artista regresa con renovadas energías para reencontrarse cara a cara con sus seguidores y repasar los grandes éxitos que han marcado su carrera artística.



​A través de video compartió, el intérprete expresó su satisfacción por la evolución de esta etapa del tour, la cual arrancó con gran fuerza en California. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, el venezolano busca brindar un espectáculo memorable que conecte sus clásicos de siempre con las nuevas audiencias.

​

Fechas y sedes de los conciertos en Florida

La primera parada fue en Orlando,

el padado

28 de agosto

en el imponente

Kia Center

, marcando el inicio de su recorrido por Estados Unidos. Este 29 y 30 de agosto la celebración en el

Kaseya Center continuará con un recital para sus fanáticos.

Temas emblemáticos como

“Tan enamorados”

,

“Me va a extrañar”

,

“La cima del cielo”

,

“Déjame llorar”

y

“Bésame”

formarán parte de un setlist diseñado para emocionar a los asistentes de principio a fin.

​“El Último Regreso Tour” representa el retorno a los escenarios para recordar que su carrera está más vigente que nunca.