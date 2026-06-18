El “Legends Reggaetón” suma a tres megas exponentes a su cartel musical

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Para la gran noche del “Legends Reggaetón” se suman otros tres cantantes que se presentarán el próximo 22 de agosto en el Estadio Universitario de Caracas para completar el cartel musical, el cual promete traer a lo mejor de la vieja escuela.

El festival se centra en reunir en un mismo escenario a las leyendas del reggaetón clásico, en un despliegue musical sin precedentes. En horas de la mañana de este 18 de junio, se revelaron los primeros exponentes que integran el lineup.

La productora encargada fue responsable de organizar el recordado “Reggaetón Old School” realizado en el Estadio Monumental Simón Bolívar en noviembre de 2025, un evento que reunió a distintas figuras urbanas.

Ahora, para este nuevo evento buscan repetir su hazaña, razón por la cual el público tiene altas expectativas con el concierto.

Nuevos nombres en el cartel musical

CP Producciones reveló los primeros nombres que integran el “Legends Reggaetón”: Yomo, Eddy Lover, Ñengo Flow y J Álvarez fueron los privilegiados.

Sin esperar mucho tiempo, la empresa anunció a tres leyendas de la música. El primero en ser mencionado fue Dálmata, reconocido por canciones como “Deseo animal”, “Deja quitarte la ropa” y “Como toda una señora”.

El segundo confirmado es Franco “El Gorila”, un artista que ha participado en remixes como “Mala conducta” de Alexis y Fido, pero también ha cosechado éxitos con Yandel con su canción “Sexo seguro”.

Una que no podía faltar es la reina indiscutible del reggaetón, Ivy Queen, quien llega a Venezuela para imponer su estilo y esencia femenina en el festival de música urbana en Caracas.

Preventa de entradas

La primera etapa de preventa estará disponible a partir del 19 de junio desde las 2:00 PM, exclusivamente a través de la plataforma oficial Maketicket.

La expectativa es alta, ya que se trata de un evento de cupo limitado y con alta demanda, especialmente por el atractivo del lineup internacional que será revelado progresivamente, generando una ola de expectativa en redes sociales.