Revelan los primeros cantantes para el concierto “Legends Reggaetón” en Caracas

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Caracas se prepara para vivir una de las noches más intensas del año con la llegada del “Legends Reggaetón”, un festival que promete convertir el emblemático Estadio Universitario de Caracas en un auténtico templo del perreo el próximo 22 de agosto.

La capital venezolana se alista para recibir un despliegue musical sin precedentes, donde el reggaetón clásico y las leyendas del género serán los grandes protagonistas de una experiencia pensada para marcar un antes y un después en los eventos urbanos del país.

El Legends Reggaetón llega bajo una imponente producción

La producción del evento está a cargo de CP Producciones, misma empresa que responsable de uno de los eventos más comentados del género urbano reciente en el país, el Reggaetón Old School realizado en el Estadio Monumental Simón Bolívar en noviembre de 2025.

Ese antecedente no solo elevó las expectativas del público, sino que también demostró la capacidad de la productora para manejar eventos de alta complejidad logística, con despliegues técnicos de gran escala, seguridad reforzada y una gran puesta en escena.

Preventa de entradas: fecha, hora y dónde comprar

La organización confirmó que las entradas para la primera etapa de preventa estarán disponibles a partir del 19 de junio desde las 2:00 PM, exclusivamente a través de la plataforma oficial Maketicket.

La expectativa es alta, ya que se trata de un evento de cupo limitado y con alta demanda, especialmente por el atractivo del line-up internacional que será revelado progresivamente, generando una ola de expectativa en redes sociales.

Las primeras leyendas confirmadas

Antes incluso del anuncio oficial del cartel completo, CP Producciones ya adelantó dos nombres que encendieron la conversación en redes. El primer reggaetonero fue el estadounidense Yomo, reconocido por su estilo callejero y su influencia en la evolución del género urbano en los 2000.

El segundo artista que ya está confirmado para presentarse en el evento es el panameño Eddy Lover, una de las voces más emblemáticas del romantic style dentro del género urbano.

Otras figuras que también ya tienen su puesto seguro en el magno evento son Ñengo Flow y J Álvarez, dos exponentes de la vieja escuela urbana que se sumarán a este recorrido musical por los mejores años del reggaetón.