Integrante del grupo Il Volo visita junto a su esposa un emblemático lugar de Caracas

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Ignazio Boschetto integrante del famoso grupo Il Volo, se encuentra de visita en Caracas, Venezuela, junto a su esposa, la modelo y exreina de belleza venezolana Michelle Bertilini.

Unión familiar en Caracas

La Miss Internacional 2013 posteó en redes sociales un carrusel de tres imágenes posando muy feliz con el tenor italiano de 31 años, con quien contrajo nupcias por civil el 12 de septiembre de 2024 en Bolonia, Italia.

La familia Boschetto- Bertolini posó muy sonriente y con mucho amor, destacando cómo luce el niño que tienen en común llamado Gabriele, que llegó al mundo en septiembre del año 2025.

Ambos disfrutaron de la naturaleza, vegetación, aire, cielo azul y las nubes del Parque del Este, un espacio emblemático para los venezolanos y visitantes de todo el mundo, donde se puede realizar ejercicios o pasar momentos en familia.

Fotografías llenas de amor

Michelle compartió las imágenes con un emoji de corazón rojo, despertando hermosos mensajes de amor, por enseñarle a su esposo la cultura, tradiciones y lugares de la capital.

En una de las imágenes muestran sin filtros la carita del bebé, quien tiene gran parecido a su papá y quien posó con un coco en sus manos.

Los esposos han compartido momentos claves de su relación con sus seguidores en redes sociales, acaparando varios titulares,