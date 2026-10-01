El encuentro de Scarlett Linares y Mirla Castellanos en Madrid que emocionó a sus fans

La cantante llanera Scarlett Linares se presentó el pasado domingo 27 de septiembre en La Llanera Madrid, donde compartió con el público que acudió para disfrutar de sus éxitos y mantener vivo el vínculo con la música tradicional venezolana.

La velada, sin embargo, tuvo una invitada que terminó robándose buena parte de las miradas, la de Mirla Castellanos. La reconocida intérprete venezolana llegó al lugar para acompañar a su colega y disfrutar de su presentación, un gesto que Linares recibió con especial emoción.

Mirla Castellanos sorprendió a Scarlett Linares

A través de sus redes sociales, Castellanos dejó claro que su visita no fue simplemente para escuchar música. ‘La Primerísima’ aprovechó la ocasión para reconocer públicamente el talento de Linares y destacar la importancia de respaldar el trabajo de otras artistas venezolanas.

“Siempre me ha gustado apoyar y ver las presentaciones de mis compañeras artistas. Uno aprende de lo bueno”, escribió Castellanos al compartir imágenes de la noche junto a Linares.

La cantante también dedicó palabras de elogio a su colega, a quien describió como una artista “bella, talentosa” y con un repertorio capaz de cautivar a su público. Además, resaltó su afinación y la fuerza de su interpretación, antes de felicitarla por representar con orgullo a Venezuela.

“Artista orgullo de Venezuela. Así se hace, así se logran las cosas”, expresó Castellanos en su publicación.

Scarlett Linares y Mirla Castellanos cantaron juntas

Pero el encuentro no quedó solamente en palabras. Durante la presentación, Scarlett Linares y Mirla Castellanos compartieron micrófono para interpretar “Maldito amor”, uno de los temas asociados al repertorio de ‘La Primerísima’.

La inesperada colaboración provocó la reacción inmediata de los asistentes, quienes respondieron con una ovación al ver juntas a dos destacadas voces venezolanas.

Para Linares, la presencia de Mirla Castellanos representó además una muestra de respaldo entre generaciones de artistas venezolanas que continúan llevando su música más allá de las fronteras del país.

La presentación de Scarlett Linares en La Llanera Madrid terminó así con un significado especial. Más allá de reencontrarse con sus seguidores en España, la cantante tuvo la oportunidad de recibir el reconocimiento de una figura emblemática de la música venezolana.