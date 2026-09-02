Édgar Ramírez y Ana María Simón recuerda el intenso noviazgo que vivieron

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Muchos no conocen que los actores Édgar Ramírez y Ana María Simón vivieron un bonito noviazgo durante su época de juventud, de la cual tienen excelentes y bonitos recuerdos.

Una relación del pasado

En una reciente entrevista, los artistas hablaron con sonrisas de la relación del pasado, la cual duró dos años y fue durante la etapa universitaria que ambos estaban viviendo en Venezuela.

Édgar contó que era solo un muchachito de 19 años cuando comenzó la relación con Ana María, quien tenía unos añitos de más.

“Ana María y yo nos enamoramos, fuimos novios, nos empatamos. Dos años fue lo que duramos, yo era solo un chamito de 19 años para 20, para empatarme con ella”, comentó Ramírez, quien tiene una carrera sólida en la industria de Hollywood.

Entre risas y recuerdos, el actor, ahora de 49 años, habló de la gran relación que desde entonces tiene por Simón, llena de complicidad, respeto y admiración.

La artista, que regresó a Venezuela tras varios años residenciada en España junto a su familia, recordó el papel icónico que realizó Édgar en la novela “Cosita Rica”, que le valió el cariño del público nacional.

Palabras de Ana María

“En 'Cosita Rica' te vi en una escena y me dio mucha ternura y, sin duda, te hizo ganarte a pulso el cariño de toda Venezuela”, comentó Ana María.

Édgar Ramírez mantiene su vida sentimental en total privacidad y no ha confirmado ninguna relación amorosa en la actualidad.