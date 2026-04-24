Destruyen a Gaby Spanic por exceso de filtro en sus fotografías

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Gaby Spanic ha sido abierto en exponer sus retoques estéticos. Recientemente la actriz venezolana se sometió a una cirugía facial para rejuvenecer su rostro, su imagen fue alabada hasta hoy.

La protagonista de “La Usurpadora” publicó una serie de fotografías en Instagram donde luce mucho más joven sin arrugas ni lías de expresión en un rostro estirado. Usuarios en redes sociales no tardaron el señalar a Gaby por usar exceso de filtro y Photoshop en sus postales.

El estilismo y maquillaje estuvo en manos de Kevin Ramírez, un experto que ha trabajado con otras figuras del medio artístico. Destacó la seguridad y porte de la intérprete, realzando haberla dejado “espectacular”.

Internautas acribillan a Gaby Spanic

A solo horas de la publicación ya acumula algunos comentarios de críticas por no parecerse a la Gaby Spanic que el público está acostumbrado.

“No abuses del filtro, no lo necesitas mujer”, “Cuanto Photoshop”, “Ella es una diosa creo que ella o su equipo exagera en ediciones de fotos sabemos que ella no es así”, fueron algunas de las opiniones.

A sus 52 años, la actriz se puso en manos de profesionales en Brasil para someterse a un lifting facial, un procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel, tensando los músculos y reposicionando tejidos para combatir flacidez y arrugas profundas en la cara y cuello.

Gaby se defiende

Frontal como suele ser en cada una de sus polémicas, la venezolana no esperó mucho para responder a sus detractores. Sin medias tintas comentó en el post: “No vine a cumplir expectativas ajenas. Vine a expresarme”.

Spanic defendió sus fotos como un arte que debe mostrarse al mundo, así como cualquier otro. “Es una propuesta artística. El arte no pide permiso, se expresa. Y a quien no le guste… simplemente no es para él”, agregó.