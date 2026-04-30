Despiden a cantante de música llanera entre canto y consignas

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El cantante de música llanera José Alí Nieves, conocido como el ‘Pico de Oro de Venezuela’ fue despedido con honores en su funeral entre canto y consignas, un homenaje digno para un exponente de la música criolla.

Familiares, amigos y copleros le dieron el último adiós al artista venezolano en medio de canciones memorables de su autoría. Aunque el ambiente era de luto, todos se unieron en gozo para ofrecer un tributo.

Una pérdida para la música venezolana

El pasado 25 de abril, José Alí Nieves falleció a los 75 años, la noticia fue confirmada por el contrapunteador José Ángel Panzarelli, quien lamentó la partida de una gran voz que engalanó por muchos años a la música criolla.

En los últimos años, el criollo enfrentó problemas de salud que no logró superar, cobrándole la vida, según reportes cercanos.

Reynaldo Armas expresó sus sentidas condolencias por medio de un video. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

José Alí Nieves, un legado en la llanera

‘Pico de Oro de Venezuela’ no fue solo un intérprete, sino un símbolo cultural. Su sobrenombre reflejaba la potencia, precisión y versatilidad de su voz, cualidades que lo posicionaron como uno de los grandes exponentes del género.

A lo largo de su carrera, destacó por su dominio del contrapunteo, una de las formas más exigentes de la música llanera, así como por la interpretación de temas que se convirtieron en clásicos del repertorio criollo.

Su legado trascendió fronteras, llevando la esencia del llano no solo por Venezuela, sino también a escenarios internacionales, especialmente en Colombia, donde su estilo también dejó huella.