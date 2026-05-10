De estrellas a supermamás: el lado más humano de las madres famosas venezolanas

Suscríbete a nuestros canales

La maternidad en la vida de las celebridades suele estar rodeada de luces, cámaras y alfombras rojas, pero detrás del glamour también hay historias de sacrificio, decisiones difíciles y momentos de pausa que pocas veces se cuentan.

En Venezuela, varias figuras del entretenimiento han demostrado que ser madre y estrella no siempre es un camino fácil, pero sí profundamente humano.

Catherine Fulop: entre la fama y el rol más importante de su vida

La actriz y presentadora Catherine Fulop ha construido una carrera sólida dentro y fuera de Venezuela, pero siempre ha dejado claro que su prioridad absoluta son sus hijas.

En distintos momentos de su vida profesional, ha hecho pausas para acompañarlas en etapas clave de crecimiento, demostrando que, incluso con una agenda internacional, la maternidad sigue siendo su centro emocional.

Gaby Espino: reinventarse sin soltar la mano de sus hijos

La actriz Gaby Espino ha sido una de las figuras más influyentes de las telenovelas latinas, pero su mayor papel ha sido el de madre. Entre proyectos en televisión, emprendimientos y campañas publicitarias, ha tenido que reorganizar su vida constantemente para estar presente en la crianza de sus hijos.

Espino ha hablado en varias ocasiones sobre la culpa materna, la distancia por trabajo y la necesidad de encontrar equilibrio en una industria que exige presencia constante.

Marjorie de Sousa: maternidad bajo la mirada pública

La actriz Marjorie de Sousa ha vivido una de las maternidades más expuestas mediáticamente del espectáculo latino. Su vida como madre ha estado marcada por conflictos públicos, decisiones legales y una constante lucha por proteger la privacidad de su hijo.

A pesar de la presión mediática, ha insistido en mantenerse firme como madre, priorizando el bienestar emocional de su pequeño por encima de cualquier escándalo.

Norkys Batista: entre el teatro, la televisión y la crianza

La actriz y empresaria Norkys Batista ha sabido combinar su faceta artística con la maternidad desde una perspectiva muy directa y sin filtros. Ha contado que su carrera en teatro y televisión muchas veces la obligó a reorganizar tiempos, viajes y prioridades para poder estar presente en la vida de su hijo.

Su historia refleja a muchas madres trabajadoras que, aunque estén en el ojo público, enfrentan los mismos retos cotidianos de cualquier familia.

Chiquinquirá Delgado: elegancia, disciplina y maternidad

La presentadora Chiquinquirá Delgado ha construido una carrera internacional en la televisión hispana, pero también ha vivido la maternidad desde la distancia y la organización extrema.

Con hijas que han crecido entre proyectos, mudanzas y compromisos laborales, Delgado ha hablado de la importancia de la comunicación constante y la calidad del tiempo compartido, incluso cuando la agenda no permite estar físicamente siempre presente.

Madres, estrellas y decisiones que no se ven en cámara

Estas cinco figuras representan una realidad común entre muchas madres famosas como es el equilibrio constante entre la carrera y la familia.

Detrás de cada aparición en televisión, alfombra roja o proyecto exitoso, hay decisiones difíciles, sacrificios silenciosos y una lucha constante por no perder el vínculo más importante de todos: el de la maternidad.