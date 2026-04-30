Norkys Batista celebra el nuevo logro de su único hijo Sebastián

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Norkys Batista ha mostrado en múltiples entrevistas y redes sociales, el apoyo que siempre ofrece a su único hijo Sebastián. Y es que, desde que llegó al mundo en el año 2006, la criolla se ha dedicado a su crianza de la cual hoy ve frutos con la graduación del joven del college con honores.

Graduación de Sebastián

A través de Instagram la exreina de belleza posteó imágenes de lo que fue la ceremonia de graduación de Sebastián en Miami, a la que asistió en la compañía de su esposo, Alexis Goncalves.

También estuvo presente Leonardo Luttinger, papá de Sebastián, quien le sigue los pasos en la odontología.

Todos posaron muy felices y elegantes con el jovencito, quien recibió flores, peluches y abrazos llenos de amor de su progenitora.

Batista lució radiante con su corte de cabello y un ajustado vestido en morado claro, que resaltó su silueta.

Mensaje de una madre orgullosa

La empresaria no dudo en escribir unas hermosas palabras a su hijo por el enfoque que ha tenido en los últimos años, destacando que siempre ha tenido como prioridad estudiar y formarse como un profesional de la odontología.

“Hoy te veo graduándote del college, dando este paso tan importante en tu vida y mi pecho no puede con tanto orgullo. Vas camino a convertirte en profesional, en odontólogo, siguiendo un legado hermoso de tu abuelo y tu padre”, escribió.