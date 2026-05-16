Dayana Mendoza confiesa por qué su esposo prefiere olvidar su paso por el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado 17 años desde que Dayana Mendoza se coronó como la mujer más bella del mundo y, en una nueva confesión sobre su paso por el Miss Universo, dejó claro por qué a su esposo no le gusta recordarlo.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, una seguidora cuestionó: “¿Te gustó ser Miss Universo?”. Una pregunta de la cual la exreina de belleza no puede escapar.

“Fue un momento en mi vida que disfruté, aprendí, reflexioné y logré entender muchas cosas…”, respondió sobre su participación en 2008 desde Vietnam.

Dayana Mendoza, una reina universal

En su elocuente respuesta, agregó que a su esposo, el pastor Carlos Uribe, no le gustó su desempeño en el certamen de belleza porque le ganó a su paisana, y puntualizó: “Ahí está para que aprenda quién manda”.

Recordemos que Dayana Mendoza quedó tomada de la mano con Miss Colombia, Taliana Vargas, en un duelo entre dos países potencia en reinados. Sin embargo, aquel 14 de julio de 2008, la beldad venezolana se impuso en tierras extranjeras para llevar a Venezuela su quinta corona universal.

Un giro inesperado

La Miss Universo pasó a la historia y se convirtió en una de las reinas más queridas de las últimas tres décadas del concurso internacional, pero su enfoque de vida tomó un giro inesperado para sus seguidores cuando se alejó de las pasarelas y se acercó a la fe cristiana.