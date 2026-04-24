Daniela Alvarado hizo denuncia pública: "Es horrible"

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Una dura denuncia realizó la actriz venezolana Daniela Alvarado en su perfil oficial de Instagram. La artista indicó que recibió un delivery de un reconocido establecimiento de comida rápida, por un precio elevado y en condiciones que consideró muy cuestionable.

Daniela hace denuncia

La artista mostró unas cajitas con 500 gramos de cochino el cual debía repartir con cuatros personas en su casa.

Indicó en tono fuerte que no solo rechazaba poco el cochino que le llegó como pedido, sino también las dos cajas de papitas fritas que recibió las cuales tildó de “chiclosas”.

“Si usted vende cochino, no puedes mandar el cochino en una caja de cartón, el cochino tiene grasa y esa grasa se traspasa y todo se derrama”, expresó.

En este sentido, declaró que lo más impactante de la situación fue el pago de todo lo que pidió para disfrutar con sus invitados, con el costo de $54, una cifra que le pareció bastante alta.

“La gente dirá: ‘Daniela tú eres gafa, gastar ese dinero en una cosa tan miserable’ Yo jamás pensé que sería así. Un poquito más de amor, no es posible que tenga más grasa que carne”, dijo.

Un llamado para el local

Danielita hizo un llamado a los trabajadores en tener una mejor atención y presentar los productos en favorables condiciones para las personas que compran.

Las historias finalizaron asegurando que debía realizarse unas arepas para darle de comer a sus invitados, con los que estaba trabajando.

Tras las polémicas declaraciones, la artista se ha pronunciado la tarde de este viernes 24 de abril, asegurando que ya recibió las disculpas del establecimiento.