Coquito habla con el corazón sobre la paternidad

Suscríbete a nuestros canales

El actor venezolano Wilmer Machado, conocido como "Coquito", se sinceró sobre su rol como papá a propósito del Día del Padre; la entrevista fue concedida al programa de espectáculos Ronda, de nuestra casa televisiva Meridiano.

En septiembre de 2022, Coquito y su esposa, Andrea Salazar, se convirtieron en padres por primera vez con la llegada al mundo de Clemente y, dos años más tarde, la familia creció con Lucía.

Para el venezolano es importante llevar una crianza responsable y, sobre todo, respetuosa de manera mutua. Asimismo, destacó "no creer en la anarquía", pues asegura que no a todo se le puede decir "no" y no a todo se le puede decir "sí".

Coquito se ha cuestionado sobre el tiempo que esperó para ser padre; sin embargo, está en un punto de su vida donde se encuentra feliz con sus hijos.

Como padre, no ha dejado pasar aquellos momentos de decir "mentiras piadosas" a los niños, algo que divulgó en una dinámica de preguntas y respuestas.

Para conocer más detalles sobre Wilmer Machado y su rol como padre, puedes acceder a la entrevista.