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Comediante venezolano se comprometió con su novio en Estados Unidos

Los prometidos recibieron mensajes de cariño y respeto en las plataformas digitales 

Por

Elvis González
Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 07:42 pm
Comediante venezolano se comprometió con su novio en Estados Unidos
Manuel Rodríguez y Francisco / Cortesía
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“El amor no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien con quien puedas crecer”, con este mensaje fue como el comediante venezolano Manuel Rodríguez anunció en redes sociales su compromiso.

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Confirmación del compromiso

Rodríguez posteó un video del momento exacto que se llevó la gran sorpresa de entrar a un salón y ver su pareja, Francisco, y amigos cercanos reunidos.

Tras unas emotivas palabras de Francisco, sacó del bolsillo una cajita que tenía el anillo de compromiso, despertando en Manuel lágrimas y entre risas decir “Sí, quiero”.

El momento quedó registrado ante las cámaras de los presentes, que aplaudieron y gritaron por la emoción del compromiso.

“Hemos cambiado, evolucionado, aprendido de nuestros errores. Pero, nunca hemos dejado de admirarnos, nunca hemos dejado de amarnos y es la forma tan bonita que tenemos de cuidar este amor”, escribió el humorista y creador digital en redes.

El video finaliza con ambos mostrando el hermoso anillo en la mano de Manuel.

Hasta el momento no se conocen detalles de la boda, si será en Miami o España, donde ambos hacen vida.

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