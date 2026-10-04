Clara Vegas acapara miradas en la gala “Beyond the Crown” de cara al Miss Universo

La Miss Venezuela 2025, Clara Vegas, se sumó al evento “Beyond the Crown” en Miami como parte de las actividades de cara al Miss Universo 2026. La delegada venezolana estuvo acompañada por otras candidatas de distintas regiones del mundo por una buena causa.

Para muchos, este es el primer vistazo en grupo rumbo a la concentración del certamen de belleza que se llevará a cabo en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre de 2026. Además, durante la gala filantrópica, Harry Levy, director nacional del Miss Venezuela, estuvo presente.

Destacable participación

En este evento, la criolla contó con talento venezolano para todo su estilismo. Ángel Sánchez fue el responsable de su vestido, un diseño fucsia sin mangas y con pedrería al borde del cuello. Por su parte, el maquillaje estuvo en manos de Juan Bautista y el peinado, de Jordy Charles.

Con toda la artillería pesada, Clara Vegas robó las miradas en la actividad y protagonizó momentos icónicos con otras participantes, como es el caso de Miss Nicaragua, Jasmine Blandford. Ambas recrearon lo que sería el momento más esperado por muchos: la coronación de la reina.

Entre fotos y videos, la venezolana documentó su paso por “Beyond the Crown” y aprovechó la gala para enviar un mensaje a los venezolanos al cumplirse 100 días del doble terremoto.