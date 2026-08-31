Chyno y Nacho confirman su regreso a Venezuela con el “Radio Caracas Tour”

Suscríbete a nuestros canales

La primera parada de Chyno y Nacho en Venezuela está programada para el primer trimestre de 2027; así lo confirmaron a través de un video que recopila los 20 años del dúo venezolano.

Tras una pausa prolongada en los escenarios del país, los intérpretes regresan con "Radio Caracas Tour", un recorrido por Estados Unidos y Latinoamérica. Por supuesto, una parada en Venezuela tenía que ser obligatoria.

“Venezuela, qué felicidad volver a encontrarnos. Hace dos décadas comenzó una historia que nos cambió la vida, y hoy regresamos para celebrarla junto a ustedes”, escribieron los criollos en una publicación.

Mackediches confirman fecha

El gran concierto de Chyno y Nacho tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 en el Wynwood Park de Valencia, estado Carabobo. La ciudad fue elegida como la primera para iniciar “una gira muy especial” que celebrará sus dos décadas de éxitos.

La preventa de los boletos ya está disponible a través de un enlace fijado en su biografía de Instagram, donde los fanáticos encontrarán toda la información para asegurar su lugar en el recinto. Por su parte, el 4 de septiembre de 2026 se activará la venta general para todo el público.

“20 años de música, de historias y de ustedes. Nos vemos el 14 de febrero, Valencia 2027”, agregaron para finalizar la invitación a todo su público. Hasta el momento, no hay más fechas confirmadas.