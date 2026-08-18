Chyno Miranda y su sorprendente recuperación: Así se ve el cantante

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Después de atravesar una grave crisis de salud en 2020 que lo dejó con secuelas, Chyno Miranda ha evolucionado en su rehabilitación. Recientemente ofreció una entrevista para Despierta América, donde evidenció sus avances.

Con frescura, calma e ideas congruentes, el cantante venezolano habló con naturalidad con la presentadora Tania Orduña, encargada de entrevistarlo. A diferencia de años anteriores, el intérprete manejó un lenguaje fluido y un comportamiento pausado para dar sus respuestas.

“Estoy feliz de estar aquí, fortalecido con mi esposa y con toda mi familia”, comentó luego de que Tania le preguntó cómo se sentía en el evento en el que coincidieron.

Por su parte, el cantante de 41 años lamentó la situación que atraviesa Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio. De igual manera, extendió su solidaridad al pueblo colombiano, que atravesó por un evento similar el 10 de agosto.

Las redes hablan

La recuperación de Chyno Miranda ha despertado mensajes positivos en usuarios de redes sociales, quienes aplauden su notable evolución.

“Super recuperado, gracias a Dios”, “Se le ve mucho mejor a Chyno. Dios lo cuide” y “Se evidencia su recuperación”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Chyno Miranda, viento en popa

“Me quedé muy sorprendida porque, efectivamente, hay un cambio positivo en él. Lo vi bastante bien, estaba promocionando que va a estar en los premios en México, va a tener un concierto y sigue trabajando”, comentó la conductora sobre la impresión de ver al artista.