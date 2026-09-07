Chyno Miranda recuerda la "tortura" que vivió en el centro Tía Panchita

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El cantante venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno, sostuvo una reciente entrevista para el pódcast “Yo pude, tú puedes”, de Margarita y Sofi Pasos, en la que habló de la dura situación que vivió recluido en el centro Tía Panchita.

Fue una conversación llena de historias, amor, resiliencia, amistad y el complejo proceso que vivió Chyno en el centro de salud, el cual aseguró fue como una verdadera “tortura” que le dejó complicaciones de salud muy grandes.

Chyno rompe el silencio

El intérprete de “Mi niña bonita” contó que fue internado en el centro de adicciones, donde le pedía a Dios todos los días fuerzas para poder salir, situación que se logró gracias al apoyo que tuvo y tiene de su esposa Astrid Falcón.

Miranda reveló que su esposa llegó un día al centro para ayudarlo y poder salvarlo de todas las situaciones que estaba presentando a cargo de un médico, quien según fue el responsable de muchos actos indebidos.

“Yo estaba viviendo ahí con mucha fuerza y paciencia día a día. Era el maltrato de los enfermeros, me inyectaban todo el tiempo Aldol con Diazepam. Yo me escapé tres veces de ahí por la puerta principal. Luego me agarraban afuera los enfermeros y me inyectaban”, comentó.

El guaireño de 41 años reveló que su salud se vio comprometida tras el virus del COVID-19, al presentar una neuropatía periférica y una encefalitis, las cuales lo dejaron en un estado vulnerable.

Sin su amigo

En la entrevista también estaba Nacho, su gran compañero de la música y amigo, a quien Chyno le confesó que por un momento pensó que lo había dejado solo durante el proceso.

Sin embargo, Miguel Ignacio Mendoza le expresó que siempre estuvo en contacto para saber de su salud, pero recibió impedimentos del médico encargado.

“Yo llamaba y me decían: ‘que el doctor dice que no lo puedes ver’ y yo decía ‘por qué no lo puedo ver’, eran más de tres llamadas a la semana. Nadie de los que estaban ahí en la clínica eran profesional”, dijo Nacho sin tapujos.