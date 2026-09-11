Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila: así fue la boda que toda Venezuela vio

Hay historias de la televisión venezolana que parecen congeladas en el tiempo y una de ellas es la vez que Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila se dieron el “sí” frente a las cámaras, en una boda que fue transmitida para todo el país y que quedó en el recuerdo del público.

Un video del enlace matrimonial volvió a circular en redes y permitió revivir aquella ceremonia celebrada el 21 de septiembre de 1991, cuando Chiquinquirá apenas tenía 19 años y comenzaba a hacerse un nombre en el mundo del espectáculo.

Chiquinquirá llegó al altar con solo 19 años

Para ese momento, Guillermo era uno de los grandes ídolos musicales y televisivos de Venezuela, mientras que Chiquinquirá comenzaba a construir la carrera que posteriormente la convertiría en una de las presentadoras venezolanas más reconocidas internacionalmente.

La historia entre ambos había comenzado durante la grabación del videoclip de “Barco a la deriva”, uno de los temas que formaban parte de la popularidad de Dávila. El encuentro terminó dando paso a una relación que capturó rápidamente la atención del público.

Meses después, aquella pareja que había despertado curiosidad entre los venezolanos celebró su matrimonio, un acontecimiento todavía mayor en su unión.

La boda fue transmitida en “Sábado Sensacional”

Lo que hizo especialmente particular aquel enlace fue que no se trató de una ceremonia privada. La boda formó parte de las conocidas “Bodas Sensacionales” de Sábado Sensacional, uno de los espacios de entretenimiento con mayor arraigo de la televisión venezolana.

Venevisión llevó las imágenes de la celebración a los hogares del país y convirtió el matrimonio de dos de sus figuras más populares en todo un espectáculo televisivo.

Para una época en la que las redes sociales todavía no existían, aparecer en televisión era la principal manera de compartir un acontecimiento de estas características con millones de personas.

Las imágenes que ahora vuelven a circular muestran a una Chiquinquirá muy joven vestida de novia y a Guillermo Dávila en pleno auge de su fama. El registro se ha convertido, con el paso de los años, en una auténtica cápsula de la televisión venezolana de los años 90.

La historia de amor entre Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila tuvo también un fruto que continuó ligado al mundo artístico. De su matrimonio nació María Elena Dávila, quien posteriormente desarrolló su propia carrera en el espectáculo.

Sin embargo, la relación no duró para siempre. La pareja terminó separándose años después y Chiquinquirá ha hablado públicamente sobre aquella etapa de su vida, explicando que con el tiempo entendió que no quería continuar dentro de esa relación.