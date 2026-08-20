Chiqui Delgado celebró su cumpleaños 54 con hermosas fotografías ¡Mírala!

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El lunes 17 de agosto estuvo de cumpleaños la conductora, actriz y exreina de belleza venezolana Chiquinquirá Delgado. La artista arribó a los 54 años rodeada del amor de su familia y amigos cercanos, quienes festejaron su vuelta al sol en una íntima celebración.

Celebración en Miami

A través de Instagram, la zuliana posteó un carrusel de imágenes y videos luciendo radiante por su nuevo cumpleaños, llevando un vestido de color negro que entallaba su silueta.

La criolla posó sonriente al ver las muestras de cariño de sus seres queridos, con un pastel en color amarillo y flores blancas que decía: “Feliz Cumpleaños Chiqui”.

Delgado aprovechó el bonito movimiento del vestido para posar como si estuviese bailando o girando en un lugar lleno de luz, cortinas y una llamativa decoración.

"Otra vuelta al sol. Feliz de sumar años y aún más feliz de que nadie lleve bien la cuenta", escribió en Instagram.

Chiqui cortando su pastel de cumple

En un clip aparece muy feliz cortando uno de sus varios pasteles de cumpleaños, sin mostrar quiénes estaban a su alrededor festejando.

La conductora del popular show "Mira quién baila" ha comentado en entrevistas que sus pilares en la vida son su madre, Deborah, sus hijas, Marielena y Carlota, y su pareja, el reconocido periodista mexicano Jorge Ramos.