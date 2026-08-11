Chiquinquirá Delgado y su hija Carlota disfrutan de un viaje juntas en Francia

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Continúan los especiales y bonitos momentos para Chiquinquirá Delgado y su hija menor, Carlota Sarcos. A través de Instagram, la zuliana reveló imágenes disfrutando de la belleza de París, Francia.

De paseo por la capital francesa

La Miss Zulia en el Miss Venezuela 1990, publicó un carrusel de imágenes disfrutando de cada momento de la capital de la moda, principalmente de sus calles, edificios y la imponente Torre Eiffel.

Madre e hija quedaron enamorada de la moda que se vive en cada rincón de París, sitios perfectos para fotografiarse.

Chiqui dejó un mensaje de gran felicidad por vivir con su hija de tan solo 16 años, momentos especiales y únicos que atesorará por siempre en su corazón.

“Un viaje de madre e hija tiene algo especial. Entre croissants, paseos sin mapa, conversaciones que aparecen cuando menos te las esperas y muchas risas, una se da cuenta de que el verdadero lujo es el tiempo compartido”, escribió.

La adolescencia de Carlota

En este sentido, Delgado admitió que Carlota, nacida en el año 2010, ya no le gusta realizar tantas actividades con ella. Pero, entiende que es un proceso normal que cada adolescente vive.

“A los 16 ya no quiere hacer todo conmigo (como es normal), así que estos días las dos solas han sido un regalo que pienso guardar muy cerca. París siempre será una buena idea. Pero ella, desde hace 16 años, es la mejor de todas”, concluyó la publicación.

Las imágenes dejan en evidencia lo grande que está Carlota, fruto del amor que vivió Chiqui con el presentador venezolano, Daniel Sarcos.