Chiquinquirá Delgado celebra sus 54 años más radiante que nunca ¡Eterna juventud!

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Y los cumplió feliz… La presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado arribó a sus 54 años el pasado 17 de agosto, rodeada de sus seres queridos. A través de Instagram compartió las fotografías en las que se ha robado las miradas de sus más fieles fanáticos.

Después de pisar el quinto piso, Chiqui ha lucido espléndida, como si los años no pasaran por ella, según comentan sus seguidores, quienes quedaron boquiabiertos con cada postal.

“Otra vuelta al sol. Feliz de sumar años y aún más feliz de que nadie lleve bien la cuenta”, comentó la venezolana, asomando la idea de que su verdadera edad no ha sido revelada. Si bien guarda bajo llave su mayor secreto, según Google, la conductora cumplió 54 años.

¡Cómo de 15!

Aunque quiere ocultar su edad, lo que no puede esconder es su radiante personalidad y un físico que, desde su época en la televisión venezolana, ha sobresalido. En una celebración privada, Chiquinquirá Delgado compartió con los suyos y posó para la cámara con frescura.

Para la ocasión, optó por un vestido negro ceñido a su cuerpo con flecos que caían desde la parte superior. La criolla decidió brillar sola, sin la compañía de sus hijas, María Elena y Carlota Valentina, ni de su pareja, el periodista Jorge Ramos.

Los comentarios se llenaron de mensajes que reconocían su belleza y de una lluvia de bendiciones por una vuelta más al sol.