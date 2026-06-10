Catherine Fulop festejó el cumpleaños 61 años de su esposo, Ova Sabatini

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El lunes 8 de junio, estuvo de cumpleaños Osvaldo Sabatini, esposo de la actriz y modelo venezolana Catherine Fulop. 61 años cumplió el eterno compañero de la recordado “Abigail”, quien no dudo en festejarlo con un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Un sólido mensaje de amor

La modelo, que lleva años radicada en Argentina, hizo un repaso de los bonitos momentos que ha vivido al lado del padre de sus dos hijas, teniendo una sólida relación de 32 años.

Para la artista, su esposo a lo largo de su relación y años juntos ha representado valores y principios importantes, que los hace una familia muy unida y popular en toda Argentina.

“Después de 32 años juntos, sigo admirando al hombre que eres. Un hombre de valores, generoso, íntegro, buen hijo, buen hermano, buen amigo, un padre maravilloso y ahora un abuelo espectacular”, escribió Fulop en la dedicatoria.

Con gran emoción Osvaldo “Ova” Sabatini respondió al post de su pareja con el mensaje: “Uff. Gracias por esas palabras, te amo”.

Festejo familiar y una nueva etapa

La vuelta al sol del actor no pasó por debajo de la mesa, fue celebrado por todo lo alto por su familia, teniendo a sus tres grandes amores y mujeres, Catherine, Oriana y Tiziana.

Cathy publicó imágenes del momento exacto que el hermano de la tenista Gabriela Sabatini, sopló su pastel de cumpleaños.

Para Osvaldo su nuevo año llega con gran emoción por convertirse en abuelo de una hermosa pequeñita llamada Gia.