Casting Victoria's Secret 2026: venezolanas que buscan desfilar con la marca

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Avanza en Estados Unidos las audiciones del Victoria’s Secret 2026. Tras una convocatoria en línea para mujeres de todo el mundo, las presentaciones comenzaron esta semana en Los Ángeles, donde se presentó la modelo venezolana Aleska Génesis.

Así fue el casting de Aleska

La animadora y chica reality se fue a Los Ángeles en la compañía de su hermana Michell Roxana, quien la apoyó en toda la aventura hasta llegar al momento crucial.

Aleska posteó un video de su evaluación caminando con un traje en color negro, cabello liso, maquillaje suave y mucha actitud sobre el escenario.

Tras un entrenamiento de pasarela con Gisselle Reyes, la modelo desfiló con seguridad para luego presentarse en inglés al jurado, diciendo su nombre, apellido y edad.

“Hoy caminé por un sueño”, escribió la joven en Instagram, recibiendo un comentario positivo de la casa de lencería, una de la más importantes del mundo.

“Gracias por unirte a nosotros”, respondieron.

Otra venezolana triunfando

La modelo y participante del reality Miss Universe Latina 2025, Ashley Flete, también fue escogida para presentar el casting en Miami, Florida, el próximo 21 de mayo.

“Venezuela triunfando en todas las áreas. El casting de Victoria’s Secret en Miami será abierto al público en el Dadeland Mall”, informó.