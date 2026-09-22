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Carlos Guillermo Haydon habla de los retos de la paternidad y su relación con Eileen Abad

Para el modelo y actor es fundamental crear momentos de unión, amor y respeto con sus hijos 

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Elvis González
Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 10:55 am
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Carlos Guillermo Haydon habla de los retos de la paternidad y su relación con Eileen Abad
Carlos Guillermo Haydon y Eileen Abad / Cortesía

Es de conocimiento público que el actor venezolano Carlos Guillermo Haydon sostuvo una relación con la también actriz Eileen Abad, y fruto de ese amor nació Christopher. En una reciente entrevista, el artista se sinceró sobre la relación que lleva con su ex y con su retoño mayor.

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Haydon conversó de su vida personal, en especial de la paternidad, sintiéndose orgulloso de cómo caminan las cosas en este momento: unido con sus hijos y siempre viajando para coleccionar momentos únicos.

En la conversación, el actor recordó una entrevista realizada a Eileen hace meses, en la que se le preguntó por el rol de padre de Carlos Guillermo, a lo cual ella no respondió. 

Sin embargo, él sí fue honesto y resaltó las excelentes cualidades que tiene Abad como madre de Christopher.

“Eileen es una excelente madre. Le agradezco a la vida que ella jamás le habló mal de mí a Christopher. A ella le hicieron esa pregunta y no la contestó, dijo: ‘pregúntale a Christopher’; yo sí la voy a responder con todo el cariño del mundo”, comentó.

Un padre presente

Igualmente, fue muy claro al decir que es un padre muy presente para sus hijos y que el tiempo es fundamental para estar juntos, vivir y conocer lugares increíbles.

Carlos tiene una relación de años con la actriz Roxana Díaz, con quien tiene una hija, Bárbara Valentina, nacida en 2016.

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