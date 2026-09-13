Así celebraron Roxana Díaz y Carlos Guillermo Haydon sus 14 años de casados ¡Puro amor!

La historia de amor de Roxana Díaz y Carlos Guillermo Haydon volvió a despertar ternura el sábado 12 de septiembre, cuando la actriz venezolana decidió celebrar una fecha muy especial con un inesperado vistazo a uno de los momentos más importantes de su relación como lo fue su boda.

A través de sus redes sociales, Roxana compartió imágenes inéditas de aquel día y acompañó las imágenes con un extenso y emotivo mensaje dedicado al actor, con quien mantiene una relación desde hace 14 años.

Roxana Díaz recordó 14 años junto a Carlos Guillermo Haydon

“14 años de nuestra vida juntos, mi @carlosghaydon”, escribió la actriz al comenzar una publicación en la que repasó lo que ha significado compartir su vida con el protagonista de distintas producciones venezolanas.

Lejos de centrarse únicamente en la celebración de su aniversario, Roxana destacó el camino que ambos han recorrido como pareja y la importancia que han tenido el respeto y la comunicación para mantener su relación.

“Cuando me detengo a pensar en todo lo que hemos vivido, en cada paso, en cada risa y en cada momento en el que hemos estado ahí, tomados de la mano, solo puedo dar gracias y sentir gratitud en el corazón”, expresó.

La actriz también puso especial énfasis en la familia que construyeron juntos y en sus hijos, a quienes describió como su “motor diario”, además de la fuerza que los impulsa a continuar creciendo como pareja.

El mensaje de amor que Carlos Guillermo Haydon le respondió

La publicación no tardó en recibir la respuesta de Carlos Guillermo Haydon, quien también aprovechó la fecha para reafirmar públicamente sus sentimientos hacia la actriz.

“Te amoooooo mi princesa todos los días le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino”, escribió el actor, dejando claro que el aniversario fue una celebración compartida.

Horas después, ambos continuaron mostrando detalles de la fecha especial. La pareja publicó fotografías desde un reconocido local de Caracas, donde disfrutaron de una cita romántica que incluyó una decoración con globos, corazones y una comida especial.

De las telenovelas a una familia juntos

Roxana Díaz y Carlos Guillermo Haydon hicieron pública su relación en 2013, después de coincidir profesionalmente en el mundo de las telenovelas. Con el paso de los años, su vínculo se consolidó y llegó una de las etapas más importantes para ambos: la formación de su familia.

En 2016 nació su hija Bárbara Valentina y ese mismo año la pareja anunció su compromiso. Dos años después, el 15 de septiembre de 2018, Roxana y Carlos Guillermo celebraron su boda en El Hatillo, rodeados de familiares, amigos y seres queridos.

La familia posteriormente creció con la llegada de Erik, sobrino de Carlos Guillermo, a quien la pareja adoptó, según los registros biográficos disponibles.