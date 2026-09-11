Roxana Díaz presume sus vacaciones con fotografías en bikini

La actriz venezolana Roxana Díaz es una de las figuras más sensuales de Venezuela, por lo que es habitual verla lucir su tonificada figura en la playa, con trajes de baño de diversos modelos y diseños.

Belleza en la playa

Eso fue lo que pasó en sus más recientes vacaciones en Margarita, donde lució sensual con un bañador de dos piezas con el cual posó en las instalaciones del Hotel Wyndham Concorde.

La artista publicó una serie de imágenes en su perfil oficial de Instagram, una de ellas con un sombrero y otra posando en la enorme piscina, teniendo como punto focal el diminuto bikini de estampado en tono morado.

El bañador hizo su trabajo de envolver a la perfección la buena figura que se gasta Díaz, esa que en varias ocasiones protagonizó la portada de la revista Urbe Bikini.

“Hay lugares que no se visitan, se sienten, y Margarita es mi lugar. Si me preguntan qué dejo aquí cada vez que vengo es fácil: la prisa, el ruido y cualquier peso que no me toca llevar. Mis divinas vacaciones”, escribió Díaz en Instagram.