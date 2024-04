Carlos Baute triunfa con "Muy Loco" y habla de su regreso a Venezuela

Recientemente el equipo de Meridiano, tuvo el placer de conversar con el cantante venezolano Carlos Baute, quien se encuentra en una etapa de renacimiento. El artista radicado en España lanzó a la calle "Muy Loco", un pegajoso tema que lo regresó a los primeros lugares de las principales listas musicales.

"Lo que me inspiró fue un hecho de la vida real. En un live de Instagram con mi guitarra iba diciendo que me contaran una historia y se la cantaba y esta historia me la contó un chico, me gustó. Le dije: 'escríbeme tu historia resumida y le pongo rima y música'", relató.

La canción que habla de un chico que tiene temor de perder a su amor, tiene un ritmo bastante pegajoso como la bachata, por lo que el criollo no dudó en jugar con sus seguidores y crear un "challenge". "Me enamoré del baile, pero el baile de bachata sensual", agregó. Cabe resaltar que, los arreglos musicales fueron inspirados en "La Bachata" de Manuel Turizo.

El reencuentro con su hijo mayor

Cuando Baute apenas tenía 15 años, mantuvo una relación sentimental con Náreya Arellán y fruto de su relación nació José Daniel. En el 2009, el joven destapó la olla e inició su lucha para ser reconocido por el cantante y no fue sino hasta 2013 cuando Carlos confirmó que sí era su hijo y le ofreció su apellido.

En 2021, el intérprete de "Colgando en tus manos" compartió la primera fotografía junto a su primogénito y desde entonces han sido inseparables. Constantemente los vemos a través de las redes sociales realizando cómicos videos que dejan en evidencia su inquebrantable relación.

"Él es lo máximo, te lo juro. Es un niño divino, le quiero muchísimo, le adoro. Es un tipazo. Cuando viene nos las pasamos increíble, estamos aprovechando el tiempo perdido. Son de las mejores cosas que me han pasado en mi vida", expresó el venezolano.

¿Vendrá a Venezuela?

Todos recordamos aquel coro que decía: "No hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista, yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista", un verso gritado a todo pulmón por Carlos Baute, quien años más tarde y en búsqueda de mejores oportunidades tuvo que salir de su país natal e instalarse en España.

Al ser cuestionado sobre el día que vuelva a pisar Venezuela, el caraqueño respondió: "¡Qué ganas! No sé, pregúntaselo a mi mánager. Hace unas semanas estuvimos en la Riviera Maya, en el caribe, y yo decía: 'qué pena que esto no haya sido en Venezuela'".

"Les mostré un video de Los Roques a mis hijos y mis hijos como locos que ya quieren ir. Yo sueño con volver a Venezuela y obviamente con la familia", continuó.

Por los momentos, Carlos seguirá promocionando "Muy Loco" y seguirá estrenando canciones. Asimismo, piensa celebrar sus 30 años de carrera artística y hará un paseo por varias ciudades del mundo, incluyendo algunas de Europa, a las que nl ha tenido la oportunidad de llevar su música.