Caridad Canelón celebró sus 71 años: Una trayectoria dorada en la televisión y el cine

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El sábado 16 de mayo estuvo de cumpleaños la primera actriz venezolana Caridad Canelón. Consagrada como una de las artistas más importantes del país, en especial por sus roles icónicos como el de Constitución Méndez en la exitosa telenovela “Señora”.

La también cantante recibió grandes felicitaciones de figuras del entretenimiento nacional como Carolina Perpetuo e Hilda Abrahamz, quienes le desearon una bonita vuelta al sol rodeada de sus seres queridos.

La celebración sirvió para que el público recordará sus éxitos más importantes en la televisión como "Esmeralda" y "Elizabeth".

Celebración entre tablas y afectos

Fiel a su pasión, la actriz caraqueña pasó su día especial trabajando en los ensayos de su próxima obra, “Consumidas”, la cual se presentará del 22 de mayo al 17 de junio en el Trasnocho Cultural.

Sus colegas y compañeras en la obra, Hilda Abrahamz y Grecia Augusta, la festejaron con pizzas, dulces, tortas y muchos abrazos.

Internautas también llenaron las plataformas de bonitos comentarios, por el legado en la actuación de la caraqueña que arribó a 71 años.

Un legado polifacético

Desde temprana edad Caridad demostró su vocación artística en diversos programas de televisión.

Su talento abarca producciones importantes en telenovelas, series, teatro, unitarios, películas y hasta la música.

Grabó tres discos con Sonográfica, lanzando un tema muy recordado aún por muchos que lleva por nombre "Atrévete".