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Beto Montenegro de "Rawayana" apoya a este equipo de la LVBP

El música de 37 años llevó con orgullo la camisa oficial del equipo oriental 

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Elvis González
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 03:48 pm
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Beto Montenegro de "Rawayana" apoya a este equipo de la LVBP
Beto Montenegro de "Rawayana" / Cortesía

El cantante venezolano Alberto “Beto” Montenegro impactó a sus seguidores al mostrar en uno de sus espectáculos, el equipo al que apoya para la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

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Beto apoyando a “Bravos de Margarita”

El vocalista y fundador de “Rawayana” subió al escenario para cantar y bailar con sus fanáticos, llevando una camisa del equipo de Bravos de Margarita.

Beto acompañó la llamativa camisa verde de los Bravos con una sudadera en color rojo, que hizo un contraste perfecto para el show, en el que repasó éxitos como “Soltero”, “Bienvenidos a la tierra” y “Naguará”. 

Lentes, anillos y un pantalón holgado complementaron el look casual del artista de 37 años, quien, según mantiene tiene una relación sentimental con la actriz Ana de Armas.

Apoyo al deporte

No es la primera ocasión en que el artista llama la atención por llevar ropa en apoyo al deporte nacional. En febrero, en un videoclip, se mostró casual llevando una camisa de La Vinotinto con el número 18 del legendario jugador Juan Arango, uno de los mejores futbolistas del país.

Será el próximo 12 de octubre cuando comience la LVBP con el juego inaugural entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes.

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