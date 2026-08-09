El apasionado beso que confirma la relación de Beto Montenegro y Ana de Armas

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Finalmente, el vocalista de Rawayana, Beto Montenegro, y la actriz cubana, Ana de Armas, ya no pueden ocultar su amor. La pareja fue captada en las Islas Baleares durante unas vacaciones de ensueño, donde compartieron mucho más que un momento juntos.

Ambos disfrutaron de una escapada a Formentera, isla española situada en el mar Mediterráneo. Allí se les vio acaramelados entre fotos y un beso en la boca que confirmó su noviazgo.

Para terminar su recorrido por la playa, se fueron caminando de la mano hasta el puerto, donde tomaron una lancha que los trasladó al yate de unos amigos. “A bordo de la embarcación, tampoco escatimaron muestras de cariño”, reseñó ¡Hola! en su portal.

Beto Montenegro y Ana de Armas sellan su amor con un beso en las Islas Baleares / PHOTONE

Tiempo juntos en España

Desde julio de 2026, Beto y Ana de Armas fomentaron los rumores de un posible amorío tras aparecer en compañía del otro en Madrid en posibles citas por la capital española. Las especulaciones se dispararon cuando asistieron al concierto de Rubén Blades en el Festival Noches del Botánico.

Aunque los famosos no confirmaron si estaban saliendo, fuentes cercanas aseguraron que el romance era un hecho y que pasaban tiempo de calidad juntos.

Beto Montenegro y Ana de Armas en el concierto de Rubén Blades en el Festival Noches del Botánico / Cortesía

Historial amoroso de Ana y Beto

Si bien la actriz cubana ha reservado su vida amorosa, a lo largo de su carrera, en especial en los últimos años, se le ha visto con figuras importantes del medio artístico. Durante 2020, Ben Affleck fue el afortunado que conquistó su corazón.

Para 2024, mantuvo un noviazgo fugaz con Paul Boukadakis, ejecutivo de Tinder, la red social para citas. Después se le vio con Tom Cruise; sin embargo, informantes señalaron que solo eran amigos. Y, en los últimos meses, estuvo en primera plana tras protagonizar un amorío con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, Beto Montenegro sostuvo un compromiso con la venezolana Romina Palmisano, con quien se casó en 2018 y de quien luego se divorció. El artista ha mantenido sus relaciones al margen hasta ahora.

Beto Montenegro y Ana de Armas en las Islas Baleares / PHOTONE

Críticas por motivos políticos

En redes sociales se visualizan comentarios por parte de los usuarios, quienes han tildado al cantante venezolano de “hipócrita” por mantener un amorío con la actriz cubana, a quien se le señala por tener conexiones con el Gobierno cubano.