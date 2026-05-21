Así fue el casting presencial del Míster Venezuela 2026

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La tarde del jueves 21 de mayo se llevó a cabo en Venevisión el casting presencial del Míster Venezuela 2026. Jóvenes modelos del país hicieron acto de presencia, para ser evaluados por un selecto grupo de profesionales y conocedores de la belleza.

Casting en Venevisión

Los jóvenes previamente seleccionados desfilaron y se presentaron en el estadio uno de Venevisión.

De acuerdo con información del canal de la colina, fueron pautados 30 preseleccionados, entre ellos varios rostros conocidos en la industria del modelaje nacional como Orangel Dirinot, Juan Carlos Dasilva, Oscar Romero y Fernando Heredia, este último gran favorito de las redes.

El proceso se desarrolló en sesiones de fotos, grabaciones, caminata en pasarela y presentación.

La revelación de los seis seleccionados se dará a todo el país el viernes 22 de mayo a las nueve de la noche.

¿A qué concurso irá el ganador?

El que tenga la bufanda será el encargado de representar a Venezuela en el próximo Míster Supranacional 2026 a celebrarse en Polonia.

Harry Levy, Brian Urea, Diana Silva, Silvia Maestre, Mariela Celis, Ileana Márquez y Ricardo Cameron, fueron los encargados de evaluar a todos los candidatos.