¿Qué fue del primer Míster Venezuela? La vida actual de José Gregorio Faría

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En el mundo de los certámenes, hay nombres que no solo ganan, sino que abren una era completa. Ese es el caso de José Gregorio Faría Ojeda, el primer hombre en ganar título el Mister Venezuela, convirtiéndose en un pionero absoluto en la historia de los concursos masculinos del país.

Su coronación ocurrió el 17 de julio de 1996, en el Estudio 1 de Venevisión en Caracas, en la primera edición oficial del certamen. Representando al estado Zulia, Faría compitió contra otros 19 aspirantes y logró imponerse como el gran ganador de la noche.

El evento fue conducido por Maite Delgado y contó con figuras del espectáculo nacional, consolidando desde su primera edición la intención de replicar el éxito del formato femenino, pero ahora en versión masculina.

El triunfo de José Gregorio que lo llevó al escenario internacional

Tras su victoria, José Gregorio Faría no solo hizo historia en Venezuela, sino que también obtuvo el derecho de representar al país en el Mister Mundo 1996, celebrado en Estambul, Turquía.

Aunque no logró clasificar entre los finalistas en esa competencia internacional, su participación fue significativa, pues, Venezuela debutaba en este tipo de concursos masculinos con una figura que abría puertas para futuras generaciones.

El certamen mundial reunió a decenas de países y consolidó el concepto de belleza masculina a nivel global, en un formato que todavía estaba en plena construcción dentro de la industria del entretenimiento.

El impacto de ser el primer Míster Venezuela

En una época donde los concursos masculinos aún no tenían el mismo peso mediático que los femeninos, su triunfo ayudó a posicionar el formato y a consolidarlo como una plataforma de proyección internacional.

El certamen, impulsado por la organización Miss Venezuela, buscaba elevar el estándar de la belleza masculina con disciplina, proyección y presencia escénica, algo que desde el inicio marcó el perfil del ganador.

¿Qué hizo después de disfrutar de la fama?

Con el paso de los años, José Gregorio tomó un rumbo distinto al del entretenimiento. Se formó académicamente como licenciado en Ciencias y Administración de Empresas en Estados Unidos, específicamente en Alabama, lo que le permitió reorientar su vida hacia el mundo corporativo.

Posteriormente, se estableció en España, donde desarrolló una carrera enfocada en el sector inmobiliario y la gestión empresarial. Actualmente, se desempeña como director financiero de una empresa patrimonial, lejos de la exposición mediática que lo acompañó en su juventud.

Su historia personal también estuvo vinculada al mundo de los certámenes, al haber mantenido relaciones con figuras del espectáculo como Esther Arroyo y Eugenia Santana, ambas Miss España en distintas ediciones. Con Santana compartió más de dos décadas de vida en común y tuvo un hijo.

Hoy, su vida está enfocada en la estabilidad familiar y profesional junto a su actual pareja, Carmen Gaya, manteniéndose completamente alejado del foco mediático.