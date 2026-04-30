Annarella Bono comparte fotos inéditas del hijo de Josemith Bermúdez

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Tras la muerte de Juan Cristóbal, hijo de la actriz y animadora venezolana Josemith Bermúdez, figuras del medio han compartido mensajes de condolencias como Viviana Gibelli, Daniel Kosán y Annarella Bono.

Fotos inéditas del joven

A través de sus historias de Instagram Bono posteó un video mostrando imágenes de Juan durante un cumpleaños en Caracas.

En las fotografías aparecía el joven muy sonriente celebrando la vuelta al sol de Isabella, hija de Annarella.

La exreina de belleza y exanimadora del programa “Lo Actual”, expresó con voz quebrantada que la fiesta fue una de las últimas que tuvo el jovencito en Venezuela.

“Una de sus últimas fiestas antes de irse a México. Recuerdo que Josemith siempre me lo traía”, comentó.

En este sentido, Annarella destacó que su corazón se encuentra triste por la dura noticia, que tomó los medios nacionales e internacionales la tarde del miércoles 29 de abril.

Muerte de Juan Cristóbal

Fue el colegio donde estudiaba el jovencito en México, que confirmaron que la dura noticia destacando que partió a los 14 años.

“La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal. Elevamos nuestras oraciones por su eterno Descanso”, escribió el Lawrence School.