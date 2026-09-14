Animador de "Portadas al Día" sorprende a su pareja al pedirle matrimonio en la playa

El animador venezolano Mario Valentino Bruno llegará pronto al altar con Geraldine Bruzual Ignoto, su pareja y madre de su hija, Roma Alessandra.

Pedida de mano

A través de Instagram, el joven compartió un video con la petición de matrimonio y dándole de sorpresa el anillo a su pareja, teniendo de fondo un hermoso atardecer, mar y cristalina arena, que hizo el momento muy especial.

Geraldine quedó completamente impactada al ver el anillo y a Mario de rodillas pidiéndole la mano, rompiendo en llanto.

Tras varios abrazos, lágrimas y besos, el conductor colocó la sortija en la mano de su futura esposa, con quien desde hace tiempo lleva una relación de amor, la cual creció con la llegada de la primogénita de ambos.

El clip fue compartido con el tema “Perfect”, del británico Ed Sheeran.

Mensajes de felicitaciones

Isabella Rodríguez, Leo Aldana, Alejandra Conde, Gesaria Lapietra y José Andrés Padrón, compañeros de Mario en el magazine de Venevisión, no dudaron en comentar el video con mensajes de felicitaciones.

Hasta el momento no se conoce cuándo y dónde será la ceremonia.