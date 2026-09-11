Animador venezolano le lanza al productor de la serie “Somos Tú y Yo”

Una comparación musical en Instagram terminó abriendo un debate sobre cuánto de Somos Tú y Yo pudo tener inspiración en las producciones juveniles de Disney. Y, entre los comentarios que aparecieron alrededor del video, uno en particular elevó la conversación a otro nivel.

La usuaria Camila Gil compartió en su cuenta un montaje en el que puso frente a frente “Stick to the Status Quo”, uno de los números musicales más recordados de High School Musical, y “Los Celulares”, tema interpretado en la producción criolla.

La semejanza en la puesta en escena, la dinámica del grupo y algunos movimientos despertó las opiniones de quienes crecieron viendo ambas producciones.

La opinión de Alex Goncalves sobre “Somos Tú y Yo”

Entre los comentarios destacó el de Alex Goncalves, quien no se limitó a señalar similitudes entre ambas producciones. El presentador apuntó directamente contra Vladimir Pérez, creador y productor de Somos Tú y Yo, al cuestionar la originalidad de su trabajo.

“Ese productor no hizo nunca nada original. Todo era copia de Disney Channel”, afirmó Goncalves, una opinión que alimentó el debate entre quienes consideran que la serie venezolana tomó referencias de los grandes éxitos juveniles estadounidenses.

La comparación, además, no apareció de la nada. High School Musical se estrenó en Disney Channel en 2006 y convirtió sus números musicales, coreografías y conflictos escolares en parte de una fórmula que marcó a toda una generación.

La película seguía a estudiantes de East High que descubrían nuevas facetas de sí mismos mientras rompían con las expectativas impuestas por sus grupos sociales.

Un año después, Somos Tú y Yo llegó a la televisión venezolana con una propuesta también centrada en adolescentes, música, romance, rivalidades y una escuela de artes escénicas. La producción fue creada por Vladimir Pérez y protagonizada por Sheryl Rubio y Víctor Drija.

¿Qué tenían en común ambas series?

High School Musical nació como una película musical de Disney protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens y giraba alrededor de Troy Bolton y Gabriella Montez, dos estudiantes que descubrían su pasión por cantar mientras desafiaban las reglas sociales de su instituto.

Somos Tú y Yo, estrenada en Venezuela en 2007, presentó a Sheryl y Víctor como dos adolescentes vinculados por la música y el primer amor dentro de una academia de artes escénicas en Caracas. La serie combinaba romance, comedia, rivalidades, canciones y coreografías.