¿Angelique Boyer está embarazada de Sebastián Rulli? Este video lo confirmaría

Sebastián Rulli y Angelique Boyer han formado en estos años una de las parejas más solidas de la industria. Desde que se conocieron en las grabaciones de la novela “Teresa”, ambos artistas han tenido una química especial. Ahora, a 9 años de haber oficializado su relación, podrían estar esperando a su primer muchachito.

Fueron unos videos publicados por el argentino los que encendieron las alarmas. Durante su viaje por España, en el que han conocido muchos lugares hermosos, el actor grabó a su amada, quien no lucía sus típicos trajes ajustados, sino que optó por llevar ropa más holgada. En uno de los clips, llama la atención que a la actriz se le ve el vientre un poco abultado, lo que podría confirmar que está en la dulce espera.

Aunque el audiovisual fue publicado en las historias de Instagram de Sebastián, en redes sociales los internautas comenzaron a especular sobre una posible visita de la cigüeña. Hasta el momento, ninguno ha ofrecido declaraciones sobre lo que se comenta, pero, Boyer intentó disipar los rumores al publicar una fotografía bebiendo una cerveza.

La pareja "no quiere hijos"

Aunque frecuentemente presumen su relación, los profesionales han dejado claro que no tienen planes de boda y tampoco de ser padres, lo que ha sido fuente de críticas hacia ellos en múltiples ocasiones. En unas declaraciones hace un tiempo, el protagonista de novelas admitió que, ni él ni su pareja han pensado en agrandar su familia.

“No lo sé, yo soy papá, yo ya soy papá entonces no tengo esa necesidad. Sinceramente no me imagino con más hijos, nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos”, puntualizó.

“Si ella en algún momento lo necesita no estoy cerrado, pero yo no quiero tener esa presión social ni familiar ni nada por el estilo. Yo hoy por hoy estoy pleno y siento que Angi también, entonces para qué forzar las cosas. No tenemos que darle el gusto a nadie, tenemos la mejor relación del mundo y soñamos con mantenernos así de bien sea cual sea la circunstancia”, añadió el actor.

¿Cómo se conocieron?

Ellos se conocieron en el 2010, cuando protagonizaron la telenovela “Teresa”. Tres años después volvieron a encontrarse en la producción de “Lo que la vida me robó”. Para ese momento, entre ambos solo existía un cariño y un buen trato profesional. Lo que no se imaginaron es que el amor tocaría sus puertas.

Cuando le anunciaron al mundo su amor, el público aseguraba que todo había iniciado en las grabaciones de “Teresa”. Sin embargo, ellos se encargaron de desmentirlo y aseguraron que en ese tiempo no se miraban con otros ojos, pues cada uno tenía una relación.

En ese momento, mientras la actriz francesa mantenía una relación con el productor de la mencionada novela, José Alberto Castro; Sebastián estaba casado con Cecilia Galliano, con quien tuvo un hijo de nombre Santiago.