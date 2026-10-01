Andrea Rubio mostrará sus técnicas de reina y pasarela

La modelo y Miss International 2023 Andrea Rubio llevará sus conocimientos en el mundo de la moda, la belleza y los certámenes a la capital aragüeña con una Masterclass, de la mano de D’yer Models. Una jornada que promete entregar los secretos del éxito entre pasarelas y coronas.

Masterclass de Andrea Rubio

El encuentro, previsto para este 1 de noviembre Andrea explorará temas como el autoconocimiento, la expresión corporal, el modelaje, el manejo de marca personal, redes sociales y los detalles que la han convertido en una de las reinas de belleza más respetada de los últimos años.

D’yer Models tiene el manejo de franquicias como el Miss Turismo Aragua, Miss Teen Belleza Aragua, El Concurso by Osmel Sousa Aragua, Mini Turismo Aragua; y la producción y preparación del Reinado de Ferias de San José.

Sobre Andrea Rubio

La belleza nace en Caracas el 27 de noviembre de 1998, de padres venezolanos, a la edad de 18 años, después de terminar la escuela secundaria, se mudó a Bogotá, Colombia, donde se graduó como periodista, de la Universidad de La Sabana en Chía, Colombia, con un título en comunicaciones audiovisuales.

Su paso por el mundo de la moda y la belleza se inicia en 2019 al ganar el Reality Show, “La agencia: Batalla de modelos” en el que fue la única candidata de origen extranjero. El programa fue producido y transmitido a nivel nacional por la cadena Caracol Televisión en Colombia.

La modelo, mide 1.71 centímetros y compitió como Miss Portuguesa 2022, obtuvo la corona como Miss Venezuela Internacional 2022.

Un año más tarde obtuvo la corona de Miss Internacional en Japón.