Adiós a la voz de Topo Gigio: Muere Peppino Mazzullo a los 100 años

Una de las voces emblemáticas de la televisión se apagó este 30 de septiembre. Peppino Mazzullo murió a los 100 años, después de prestar su voz por 45 años al mítico personaje de Topo Gigio.

El actor falleció “en su casa de Santo Stefano di Briga, el pueblo cercano a Messina donde nació en 1926 y al que regresó a vivir tras retirarse de los escenarios”. En junio, Mazzullo llegó al centenario de vida.

Aunque se desconocen detalles sobre su deceso, medios internacionales reportaron que el actor partió por causas naturales en su hogar y rodeado de sus seres queridos.

La voz indiscutible de Topo Gigio

Peppino Mazzullo inició sus estudios a principios de la década de los 50 en la Academia de Artes Cinematográficas de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán. Años más tarde, su carrera se transformó al prestar su voz para Topo Gigio desde 1961 hasta 2006.

Además, ayudó a moldear la forma de hablar del ratoncito, sus inflexiones y expresiones, convirtiéndolo en uno de los títeres más reconocidos. Por su parte, su deceso coincide con la partida física de Gabriel Garzón, voz del personaje para Latinoamérica.