El indignante video de un conocido influencer que generó la furia en redes sociales

Un video publicado en redes sociales causó la indignación de la comunidad y proteccionistas de animales, cuando el influencer y entrenador físico Vadym Oleynik, de 32 años, se posó sobre una tortuga marina junto a sus crías para exhibirlas en las plataformas digitales.

El hecho se registró el 28 de septiembre en la reserva de Ras Al Jinz, cuando el entrenador y su novia Olena Kravchenko paseaban en la playa de Omán. Por supuesto, las imágenes no tardaron en hacerse virales y ser condenadas por los usuarios, quienes han pedido sanciones para la pareja de ucranianos.

Imágenes sensibles

Oleynik hizo pública su osadía de montarse sobre el caparazón de la tortuga cuando esta depositaba sus huevos a la orilla de la playa. En el material se observa al animal tratar de escapar de la situación, pero era detenido por el hombre.

Asimismo, tomó a una cría de tortuga marina para fotografiarse junto a ella y su madre, una acción que muchos proteccionistas han alertado de que puede ser perjudicial para el animalito.

Kravchenko, por su parte, también fue filmada sentada sobre el caparazón de la tortuga. El material fue compartido en el perfil del influencer en Instagram, con 200 000 seguidores.

Sanciones legales para el influencer

De acuerdo con The Sun, la Autoridad de Medio Ambiente de Omán no dejará pasar el incidente y el hecho se encuentra bajo investigación para aplicar “medidas legales” contra los visitantes.

No obstante, Ras Al Jinz, considerado uno de los principales lugares de anidación de las tortugas marinas, reiteró la prohibición de tocar a los ejemplares y observarlos a una distancia considerable.