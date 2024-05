Adamari López abre su corazón y revela al mundo cómo el cáncer de mama la llevó a imaginar lo peor (+Testimonio)

La presentadora puertorriqueña Adamari López hoy de goza de reconocimiento, el respeto de la industria de la televisión y sobre todo salud. Sin embargo, hubo un momento de su vida en la cual el cáncer de mama la hizo vivir fuertes pesadillas que hasta hoy se mantienen en su cabeza, así lo reveló recientemente en una conversación del programa “Ada y chiqui de show”.

La mala situación de la boricua comenzó en el año 2005 cuando fue diagnosticada con la terrible enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas en el mundo y su seno derecho tuvo que ser retirado. La también actriz ha utilizado su experiencia para convertirse en un bálsamo de motivación para mujeres en todo el mundo que padecen de cáncer.

Nuevas declaraciones

En la entrevista la conocida “Chaparrita de oro” recordó como durante la difícil época el cantante Luis Fonsi quien era su esposo iba a ofrecer un concierto, y ella tenía entradas para repartirlas con familiares y amigos. Sin embargo, la situación se tornó negativa cuando le pedían boletas de más, causando en ella un estrés severo que afecto su estabilidad.

“Yo todavía no estaba recuperada, tenía mi senito normal, el otro más arriba y no tenía cabello. Me dieron boletos para repartir y fue un estrés porque todo el mundo me reclamaba, como si yo tuviese el control de los boletos del concierto”, expresó.

Sin embargo, lo más fuerte vino luego cuando alegó que fue tan complicada la situación que intentó acabar con su vida. “Esto nunca lo he dicho, era una tontería con mi hermana por teléfono por los boletos, que me dieron ganas de estrellar el carro”, indicó con lágrimas.

En este sentido, López asegura que ese momento fue una explosión al saber que no solo estaba lidiando con la enfermedad, los problemas matrimoniales con Luis Fonsi y también enfrentar con el tormento de las personas exigiendo.

“Yo tengo mis propios problemas de peso para que alguien venga a reclamar por algo en lo que yo no tenía nada que ver, era una tontería, pero estaba tan agobiada con tanta cosa, lo recuerdo, yo tenía ganas de estallar el carro y no tener tantos problemas”, dijo.