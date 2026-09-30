Actor muere a los 46 años, tras estrellarse en una avioneta que piloteaba

Se confirmó la muerte del reconocido actor israelí Guy Kapulnik, a los 46 años. De acuerdo con los reportes, el artista se encontraba a bordo de una avioneta que piloteaba en California, Estados Unidos.

Muerte de Guy Kapulnik

En información ofrecida por el medio The Sun, indicaron que el artista estaba en compañía de una pasajera identificada como Taylor Laska, de 33 años, quien también falleció en el lugar.

Aseguran que las autoridades encontraron la avioneta completamente destrozada y con fuego en el área de Summit Valley Road, un lugar que se conoce en California por tener mucha vegetación y áreas verdes.

La avioneta ya fue identificada como una Aeronca Champion de un solo motor, la cual estaba registrada a nombre de una compañía de aviación.

Las autoridades se encuentran investigando qué desencadenó el accidente que acabó con la vida del artista y su acompañante.

Trabajo en la televisión

Kapulnik participó en importantes y galardonadas producciones como “Lebanon”, “Room 514” y “The Call of the Wild”.

En su perfil de Instagram compartía imágenes y videos de sus trabajos en la televisión. Además, mostraba la enorme pasión que tenía por pilotear avionetas y enseñar a otros.