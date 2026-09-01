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Terry Crews visita el Santiago Bernabéu y recibe este regalo de Vinicius

El actor estuvo como aficionado en la reciente goleada "Merengue" ante el Málaga

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Meridiano

Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 11:45 pm
Terry Crews visita el Santiago Bernabéu y recibe este regalo de Vinicius
FOTO: CORTESÍA
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El actor Terry Crews y el delantero brasileño Vinicius Júnior se volvieron grandes amigos durante el Mundial de 2026 y recientemente, protagonizaron otro momento juntos.

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El artista de Hollywood visitó el Santiago Bernabéu este domingo para disfrutar de la goleada del Real Madrid 4-0 ante el Málaga y "Vini" brilló con una gran asistencia.

Vinicius le regala una camiseta a Terry Crews

Después del encuentro, ambas figuras se encontraron en la parte del terreno y el atacante no llegó con las manos vacías: le regaló una camiseta con mangas largas al actor.

Lo más especial es que tenía su firma, evidentemente, para ser mucho mejor su regalo para Crews, quien se ha reunido en otras oportunidades con Vini, pero por primera vez se reunieron en el emblemático estadio del Santiago Bernabéu.

Vinícius atraviesa otro gran comienzo, como la mayoría de los jugadores del Madrid en esta era de José Mourinho. El delantero amazónico acumula un tanto y un par de asistencias durante sus primeros tres duelos disputados en la naciente temporada.

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